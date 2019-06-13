Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge TÜGVA' lı gençlerle buluştu

TÜGVA Sağlıklı Gençlik Merkezi eğitim salonunda gerçekleşen toplantıda katılımcıların sorularını da cevaplayan Bilge;

'' Sağlıkta davranışların geliştirilmesinde sağlık okuryazarlığının önemli bir yere sahip olduğuna belirterek sağlık okuryazarlığı bilinciniz artarsa daha sağlıklı yaşarsınız, hastalıklarınızın oluşmasına engel olunması ve hastalıkların ilerlemesinin önlenmesi için özellikle siz gençler bu bilince sahip olmalısınız.

Bağışıklık ve tarama programları vb. gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin bilinmesi, sağlıklı yaşamanızı kol aylaştırır'' dedi

Kaynak: Bültenler