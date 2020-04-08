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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge hastaneleri ziyaret etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Uğur Bilge, küresel salgın haline gelen ve Türkiye'de de yayılan korona virüs nedeniyle kentte hizmet veren hastanelerdeki enfeksiyon hastalıkları servislerine ziyaretler gerçekleştirdi.

08.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:41
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge hastaneleri ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Uğur Bilge, küresel salgın haline gelen ve Türkiye 'de de yayılan korona virüs nedeniyle kentte hizmet veren hastanelerdeki enfeksiyon hastalıkları servislerine ziyaretler gerçekleştirdi. Burada bazı hastaları ziyaret ederek, onlara herhangi bir sorunları olup olmadığını sorarak şifa dileklerini iletti.

Bin 85 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ve 825 tescilli yatak ile hizmet veren Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Müdür Bilge, Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Mustafa Karagülle'den bilgiler aldı. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları yerinde inceledi. Bu süreçte sağlık çalışanların özverili çalışmaları ve fedakarlıklarının takdiri hakkettiğini vurguladı. Sağlık çalışanları için alınan koruyucu önlemleri sağlık personelleriyle de görüşerek gözden geçirip, herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sorarak, kolaylıklar diledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesini acil servisleri ile enfeksiyon kliniklerinde incelemeler de yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler aktardı. Kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, hastaların riski önlemek adına hastanelerimizin yönlendirmelerine ve sağlık çalışanlarının uyarılarına dikkat etmelerini söyleyerek,vatandaşların hastanelere gelirken maske takmaları konusunda da hassas davranmaları gerektiğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye, Yaşam
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