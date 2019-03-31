31 Mart 2019, 22:14
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Eskişehir'in Alpu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Gürbüz...

Eskişehir

Eskişehir'in Alpu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Gürbüz Güller kazandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Gürbüz Güller kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gürbüz Güller 4 bin 48, AK Parti adayı Rafet Demirtaş 2 bin 861, Diğer adayı 22 oy aldı.

-Güller'in öz geçmişi

İlk, orta ve lise öğrenimini Alpu'da yaptı. 30 yılı aşkın T.C Ziraat Bankası'nın birçok şubesinde görev yapıp 21 Kasım 2013'te görevini bırakarak, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için Alpu Belediye Başkan adayı oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Alpu- Beylikova ilçelerimizin koordinatörlük yapan Güller, evli ve iki çocuk babasıdır. Gürbüz Güller, Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Alpu, Güncel
Kaynak: AA