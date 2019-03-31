Eskişehir'in Alpu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Gürbüz...

Eskişehir
'in Alpu
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Gürbüz Güller
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Gürbüz Güller 4 bin 48, AK Parti
adayı Rafet Demirtaş
2 bin 861, Diğer adayı 22 oy aldı.
-Güller'in öz geçmişi
İlk, orta ve lise öğrenimini Alpu'da yaptı. 30 yılı aşkın T.C Ziraat Bankası
'nın birçok şubesinde görev yapıp 21 Kasım 2013'te görevini bırakarak, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için Alpu Belediye Başkan adayı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Alpu- Beylikova
ilçelerimizin koordinatörlük yapan Güller, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA