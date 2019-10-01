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"Eskişehir'in deprem master planına ihtiyacı var"

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün, Eskişehir'in yapı stoku ve yerel zemin koşulları anlamında deprem master planına ihtiyacının olduğunu söyledi.

01.10.2019 15:14
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün, Eskişehir'in yapı stoku ve yerel zemin koşulları anlamında deprem master planına ihtiyacının olduğunu söyledi.
Tün, ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde düzenlediği basın toplantısında, enstitünün depremleri 7 gün 24 saat takip ederek kayıt yaptığını anlattı..
D deprem risklerin önlenmesi ve azaltılması konusunda stratejiler geliştirerek bunları karar vericilere ve bilim dünyasıyla paylaştıklarını bildiren Tün, şöyle konuştu:
"Ülke genelindeki illerin hem mevcut yapı stokunu hem zemin koşullarını ortaya koymak, sosyal ve kültürel yapıyı ortaya çıkarmak için deprem master planı hazırlaması gerekiyor. Eskişehir'in yapı stoku ve yerel zemin koşulları anlamında deprem master planına ihtiyacı var. Genelde bu tür sorumluluk büyükşehir belediyelerine veriliyor. Coğrafi bilgi sistemleri çözüm tekniklerinden yararlanarak nüfus yoğunluğu ve ulaşılabilirlik gibi birçok parametreyi değerlendirdiğimizde Eskişehir'deki acil toplanma alanlarının mevcut nüfus yoğunluğunun ihtiyacını karşılayamadığı bilgisine eriştik."
Tün, yüksek katlı ya da kritik binalarda deprem dalgasının binaya yansıtılmasını etkileyen sismik izolatörlerin kullanılmasın gerektiğini vurguladı.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Özdemir ise üniversitenin Sismik İzolatörü Test Merkezi hakkında bilgi verdi.

Eskişehir, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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