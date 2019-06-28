28.06.2019 11:14
Haberler » Ekonomi » Haber

Eskişehir'in dış ticaret istatistikleri

Eskişehir

Eskişehir'de geçen ayki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalat ise azaldı.

Eskişehir 'de geçen ayki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalat ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Mayıs ayında Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı.

Eskişehir'de 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14 artarak 101 milyon 879 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,4 azalarak 2019 Mayıs ayında 73 milyon 715 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 12,1 arttı, ithalat yüzde 19,3 azaldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu , İhracat , Eskişehir , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:55 Elektriğe zam
11:50 Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
11:47 "AB'nin gençleri" emlakta gözde oldu!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
11:45 Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı
11:45 G20 Zirvesi'nin başlamasıyla Avrupa piyasaları güne artışla başladı
11:43 Atça karpuzu Almanya yolcusu