Eskişehir'in İlk Kadın Otobüs Şoförleri Direksyona Geçti

Eskişehir 'in ilk kadın şoförleri ile ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, kadın istihdamının ulaşım ve diğer alanlarda arttırılmaya devam edeceğini ifade etti.

Sosyal medya duyuruları ile kadın otobüs şoförü ve kadın parkomat görevlisi istihdam edeceğini duyuran Büyükşehir Belediyesi'nde parkomatların ardından kadın otobüs şoförleri de göreve başladı. Gelen başvurular arasından özgeçmiş değerlendirmeleri ve gerçekleştirilen mülakatların ardından çeşitli eğitimlerden geçen kadın şoförler Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. İlk etapta 5 kadın şoförün göreve başladığını belirten Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini ve ilerleyen günlerde otobüs şoförü, parkomat görevlisi gibi farklı alanlarda da kadın istihdamını arttırmak istediklerini ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kadın otobüs şoförleri ise imkan verildiğinde kadınların her işi yapabileceğine inandıklarını belirttiler. ESTRAM'dan sonra otobüslerde de kadın şoförleri görmekten gurur duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise, Büyükşehir Belediyesi'ne her alanda kadın istihdamını desteklediği için teşekkür ettiler.