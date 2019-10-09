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Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu ile işitme engelli sporcular Hatice Süzen (37) ve Mustafa Özdemir (33), Ankara'daki milli takım kampına davet edildi.

09.10.2019 14:34Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu ile işitme engelli sporcular Hatice Süzen (37) ve Mustafa Özdemir (33), Ankara'daki milli takım kampına davet edildi.
Tepebaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, antrenörleri Karakuyulu eşliğinde kampta antrenmanlarına başlayan Süzen ve Özdemir, 9-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı'mızı, Eskişehir'imizi ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam eden sporcularımıza katılacakları şampiyonada da başarılar diliyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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