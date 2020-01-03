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Eskişehir'in 'öğrenci' halleri

Eskişehir'de, iki üniversite öğrencisi tarafından sokak ortasında taşınan yatak, gören yüzlerde tebessüm oluşturdu.

03.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:06 Eskişehir'in 'öğrenci' halleri
'de, iki üniversite öğrencisi tarafından sokak ortasında taşınan yatak, gören yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Eskişehir'de, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokak üzerinde insanlar, ilginç bir manzarayla karşılaştı. İki üniversite öğrencisi, sokak ortasında yürüyerek aldıkları baza yatağını kafalarının üstünde taşıdı. Nakliye masraflarını kısmak amacıyla bu yöntemi seçen gençler, hallerinden memnun tavırlarıyla da kendilerini fotoğraflayan insanların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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