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Eskişehir'in 'Taksim Meydanı' bu yıl sessizliğe büründü

Eskişehir'in 'Taksim Meydanı' bu yıl sessizliğe büründüESKİŞEHİR'de İstanbul Taksim'de meydana gelen olayları konu alan 'Ayhan Hanım' adlı film çekimi için plato olarak yapılan Taksim Meydanı'nın benzerinde bu yıllara kadar çelenk konularak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlanıyordu.

01.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:59
Eskişehir'in 'Taksim Meydanı' bu yıl sessizliğe büründü
ESKİŞEHİR'de İstanbul Taksim'de meydana gelen olayları konu alan 'Ayhan Hanım' adlı film çekimi için plato olarak yapılan Taksim Meydanı'nın benzerinde bu yıllara kadar çelenk konularak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlanıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinliklerin iptal olması ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eskişehir'deki Taksim Meydanı bu yıl sessizliği büründü.
Yönetmen Levent Semerci'nin, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreci anlattığı 'Ayhan Hanım' adlı filmin çekimlerinin bir bölümü Eskişehir'de yapıldı. Film için, daha önce merkeze bağlı köy olan ve büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne kavuşan Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Tepebaşı Belediyesi'ne ait arazi üzerine İstanbul Taksim Meydanı'nın bire bir kopyası olan plato oluşturuldu. Meydanın etrafındaki duvarlara da çeşitli sloganlar yazıldı. 'Ayhan Hanım' filminin bir bölümü 2011 yılında Eskişehir'deki bu platoda çekildi.
Geçtiğimiz yıla kadar 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Eskişehir Taksim Meydanı'nda çelenk bırakılarak kutlanıyordu. Ancak yıl koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydan sessizliğe büründü. Tepebaşı Belediyesi'nin 'Taksim Park' adını verdiği alanda, film çekildiği dönemden kalan 2 adet polis panzerinin yanı sıra sokaklardaki telefon kulübeleri yer alıyor. Tepebaşı Belediye Başkanlığı'nın plato alanı kent turizmine kazandırmak için proje çalışması yürüttüğü öğrenildi. Eskişehir’in ’Taksim Meydanı’ bu yıl sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, İstanbul, Taksim, Güncel, Haber

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