Eskişehir Jandarmasından telefon dolandırıcılarına büyük darbe

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2018-2019 yılları içerisinde meydana gelen telefon dolandırıcılığı olayları ile alakalı düzenlenen iki ayrı operasyonda Türkiye'nin dört bir şehrinde 41 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: İHA
Vatandaşları telefon ile arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para isteyen dolandırıcılar hakkında İl Jandarma Komutanlığı/Suç araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde operasyon başlatıldı. Ankara, Şanlıurfa, İstanbul, Yozgat, Denizli ve Eskişehir'in Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar, ilçelerini kapsayacak şekilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 8 vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi. Vatandaşların toplamda; 16 adet altın bilezik, 9 adet cumhuriyet altını, 13 adet çeyrek altın, 1 çift altın küpe, 1 adet altın gerdanlık, 2 adet altın zincir ve 135 bin lira parasını dolandırdığı iddia edilen 36 kişi tespit edildi. Haklarında yapılan soruşturma neticesinde 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahısların evlerinde araçlarında yapılana aramalarda; 30 adet cep telefonu, 27 adet sim kartı, 2 adet hard-disk, 4 adet hafıza kartı, 3 adet flash bellek, 3 adet tablet ve 9 adet hesap ve kredi kartı ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şahısların 2'si tutuklanırken, 12 adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerinin 7 Ağustos 2019 tarihinde Çifteler ilçesi Doğanay Mahallesi'nde meydana gelen telefon dolandırıclığı olayı ile ilgili olarak ise, 3 ilde 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR