ESKİŞEHİR Kamyon sürücüsü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kamyon sürücüsü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldıESKİŞEHİR'de, koronavirüs pozitif olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., görülen bulgular üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:35
Kamyon sürücüsü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs pozitif olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., görülen bulgular üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kantara çekilen kamyon ise ilaçlanarak, sürücüsünün testi sonuçlanan kadar karantinaya alındı.
Eskişehir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yük taşıyan 33 CML 56 plakalı kamyon sürücüsü R.Ş.?nin koronavirüs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., koronavirüs bulguları görülmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kullandığı kamyon ise bir kantara çekilerek Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek ilaçlandı. Kamyonun çevresine ise güvenlik tedbirleri kapsamında şerit çekildi. Sürücünün ise koronavirüs testi sonuçlanana kadar gözlem altında tutulacağı belirtildi. ESKİŞEHİR Kamyon sürücüsü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Jandarma, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Turizm cenneti Bodrum’da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Haberler››Güncel››ESKİŞEHİR Kamyon sürücüsü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:31: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber 16:31: Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Haber 16:31: Kastamonu'da kaçak içki operasyonu - Haber 16:31: Mersin'de 145 kilogram akamber ele geçirildi - Haber 16:30: Konya'da TIR devrildi: 1 ölü - Haber 15:34: WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak - Haberler 15:13: Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı - Haber 15:34: Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti - Magazin 14:27: Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı - Haber 13:14: Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı - Haberler