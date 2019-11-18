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Otogarda kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'de şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir adam, bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı, bıçakla birlikte otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

18.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:05

'de şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım (64), bıçaklanarak öldürüldü.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, dün gece şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasına sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Ayrım, olay yerine çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ahmet Ö. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ayırmaya çalıştığı kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Ahmet Ö.?nün ilk ifadesinde, Vahit Ayrım'ı kavga sırasında kazara bıçakladığını, öldürme kastı olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Otogarda kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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