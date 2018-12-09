Eskişehir Kazada Felç Oldu, Yeniden Hareket Ettirdiği Eliyle Bilgisayar Kullanıyor

Kazada felç oldu, yeniden hareket ettirdiği eliyle bilgisayar kullanıyor
Geçirdiği motosiklet kazasında boynundan aşağısı felç olan Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Oğuz Tunçel (23), 2 yıl sonra yeniden hareket ettirebildiği sol eliyle bilgisayar kullanıyor. Tunçel'e bozulan dizüstü bilgisayarı yerine Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yeni bilgisayar hediye edildi. Oğuz Tunçel, bilgisayarla mimari çizimler yaptığını belirtti.
Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Oğuz Tunçel, 2 yıl önce Bilecik'te motosikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Tunçel'in boynundan aşağısı felç oldu. Bir yıl hastanede tedavi gördükten sonra Eskişehir
'deki ailesinin evine getirilen Oğuz Tunçel, 2 yıl sonra sol elini hareket ettirdiğini belirtti. Sol eliyle kullanmaya başladığı diz üstü bilgisayarı bozulan Tunçel'e Vos26 Derneği tarafından yeni bir bilgisayar alındı. Oğuz Tunçel'e bilgisayarı Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Zeynep Karbölen teslim etti. Karbölen, Oğuz Tunçel'in bilgisayar ihtiyacı olduğunu, dernek üyelerinin kendilerine bildirdiğini belirterek, "Oğuz'un bilgisayarı bozulmuştu. Onu mutlu etmek için bir haftalık bir çalışma yaptık. Gönüllülerimiz sayesinde yeni bilgisayarını kendisine teslim ettik" dedi.
Dernek Başkanı Karbölen'e teşekkür eden Oğuz Tunçel, "Kazadan önce hem okuyor hem teknik ressam olarak çalışıyor, mimari projeler çiziyordum. Şimdi bu işi tekrar yapmaya çalışıyorum. Sonuçta bu bir süreç. Biraz zor ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum. 3 saatlik bir işi 1 günde bitirebiliyorsun ama sonuçta bitiyor. En büyük zorluk birine muhtaç yaşamak. Her an her şey olabilir. Herkesin hazırlıklı olması lazım. Şu an tedavi sürecim evde fizik tedaviyle devam ediyor" diye konuştu.
Oğuz Tunçel'in annesi Serpil Erdem de, oğlunun geçirdiği kaza sonucunda boynunun kırıldığı ve omurilik felci olduğunu söyledi. Erdem şöyle konuştu:
"Oğuz'un, ilk etapta hiçbir tarafı, parmağı bile kımıldamıyordu. Daha sonra sol kolunu hareket ettirmeye başladı ve Oğuz hayata tutundu. Yurtdışında, omurilik felcine yönelik sinir nakli ve kök hücre nakli tarzında tedavilerinin olduğunu öğrendik. İl Sağlık Müdürlüğü
'ne başvurduk. Ancak omurilik felcinde kök hücre nakli için şu an için Türkiye
'de bir şey yapılamadığı ve ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylediler. Ama yurt dışında bu var. Sesimizi destek olacak kişilere duyurmak istiyoruz. Çünkü 23 yaşında, üniversite öğrencisi, devam etmek isteyen bir üniversite öğrencisi. Şu anda bile kendini koyan birisi değil. Hayata tutunmaya çalışıyor. Normalde çift elle yapılacak çizimleri tek elle yapma çabasında."
Bilecik
09 Aralık 2018 Pazar 13:51