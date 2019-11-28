Haberler » Güncel » Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı - Haber

Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(2)ESKİŞEHİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ve eşi C.A.

28.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:02Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı
Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(2)
ESKİŞEHİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'de memur emeklisi N.A. (74) ve eşi C.A.?ya (82) kendisini polis olarak tanıtarak 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve Ankara'da yakalanan şüpheli Mehmet B., Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Mehmet B., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.
POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ
Eskişehir'de N.A. ve eşi C.A. çiftini dolandırarak altınlarını alan şüpheli Mehmet B.?nin kimliği evin çevresindeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelinin şehirlerarası otobüs terminalinden Şanlıurfa'ya gittiğini tespit ederek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. ekipleri şüpheli Mehmet B.?yi otogarda yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet B.?nin üzerinde çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye bulunarak çifte teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Memur, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Kerpiç evde yaşayan aileye, Kaymakamlık'tan yeni ev
16:12 AK Parti'li Kandemir: Metodolojimizi değiştiriyoruz
16:12 Stoltenberg-Macron basın toplantısı
16:12 Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı
16:12 DİKA Yönetim Kurulu, Şırnak'ta toplandı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:24 Hindistan'da muhalif vekilden soğan krizi protestosu: Eyalet meclisine soğandan yapılmış çelenkle geldi
28.11.2019 16:13:08