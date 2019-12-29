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Eskişehir kent merkezinde kar yağışı başladı

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde de başladı.

29.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:50 Eskişehir kent merkezinde kar yağışı başladı
'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde de başladı.

Kış aylarının gelmesiyle hissedilmeye başlayan soğuk hava, ülkenin çeşitli kentlerinde kar yağışı ile kendini gösterdi. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösterdi. Meteorolojinin tahminlerine göre kar yağışının şehir merkezinde hafta boyunca devam edeceği öngörülürken, vatandaşlara gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı. İlde en yüksek 3 derece olan hava sıcaklığı, en düşük ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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