Eskişehir Kitap Fuarı 11 Aralık'ta Kapılarını Açıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye
Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir
Kitap Fuarı, 11 Aralık
'ta açılacak.
Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) desteği, 170 yayınevinin katılımıyla 11-16 Aralık tarihlerinde ETO-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Okurlar, fuar süresince İlber Ortaylı
, İpek Çalışlar, Yılmaz Özdil
, Ahmet Telli
, Çiğdem Gündeş, Hasan Ali Toptaş
, Hikmet Anıl Öztekin, Haydar Ergülen
, Sevgi Özel
, Ahmet Şimşirgil
, Akgün Akova
, Mine G. Kırıkkanat, Deniz Bayramoğlu, Murat Menteş
, Ezel Akay
, Mete Yarar'ın da aralarında bulunduğu 200 yazarla buluşma imkanı bulacak.
Araştırmacı Atilla Oral tarafından hazırlanan "Atatürk
ve Eskişehir Fotoğrafları Sergisi" fuar süresince ziyarete açık olacak.
Girişin ücretsiz olduğu, her gün saat 10.00-19.30 arasında açık olacak fuar hakkında ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine "www.tuyapeskisehirkitapfuari.com" internet sitesinden ulaşılabilecek.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:48