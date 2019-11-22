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Eskişehir-kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldüEskişehir'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

22.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:01
Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü
'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte kesimhanede çalışan Cihat İnal, sağ kolunu et sıyırma makinesine kaptırdı. İnal'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnal'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.
Eskişehir-kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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