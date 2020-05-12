ESKİŞEHİR Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira ceza

Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira cezaESKİŞEHİR'de ruhsatsız bir işyerinde polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 17 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

12.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:26
Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira ceza
ESKİŞEHİR'de ruhsatsız bir işyerinde polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 17 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. İşyeri mühürlenirken, sorumlu olduğu tespit edilen Yüksel S.?ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriye Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit ederek harekete geçti. Adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İşyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, sorumlu olduğu belirlenen Yüksek S.?ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı. Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları, toplu halde bir arada bulundukları için 3.150'şer liradan toplam 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynadığı belirlenen 17 kişiden Ersin D.?nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. ESKİŞEHİR Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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