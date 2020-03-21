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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın korona virüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurarak işyerlerini geçici süreyle kapattı.

21.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:55
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın korona virüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında Eskişehir , Kütahya ve Bilecik 'te kuaförler ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurarak işyerlerini geçici süreyle kapattı. Eskişehirli kuaför Mustafa Öcal, kararı yerinde bulduklarını ifade ederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldivenle çalışıyorduk. Biz de işlerimize ara vermeyi düşünürken bakanlık yasakladı. Kararı destekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla fiziksel temasın olduğu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki işletmeler karara uyarak 18.00'da işyerlerini kapatarak yasağa uymaya başladı. Eskişehir 2 Eylül Caddesi'nde kuaför olan Mustafa Öcal, yasağı yerinde bir karar olduğunu ve müşterilerle fiziksel temas nedeniyle kendilerinin de risk altında olduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle maske ve eldivenle çalıştıklarını anlatan Öcal, "Kuaförler olarak virüs salgını nedeniyle zaten maske kullanıyorduk. Elimizde de mutlaka eldiven oluyordu. Kendi aramızda işlere bir süre ara vermeyi konuşurken, İçişleri Bakanlığı faaliyetleri durdurma kararı aldı. Bizde bunu destekliyoruz. Bugünden itibaren işyerimizi kapatıp yasaklara uyacağız" dedi.

KÜTAHYA'DAKİ İŞLETMELER DE KAPANDI

Kütahya'da faaliyet gösteren kuaför ve güzellik merkezleri de bakanlığı kararı üzerine faaliyetlerini durdurdu. Ali Paşa Mahallesi'nde kuaförlük yapan Gökhan Ayyıldız, sağlık açısından İçişleri Bakanlığı'nın çok doğru bir karar aldığını söyledi. Hem müşterilerin hem de kendilerinin virüsten bu şekilde korunacaklarını ifade eden Ayyıldız, "Koronavirüsünden dolayı saat 18.00 itibariyle son tıraşlarımızı yaptık. İş yerlerimizi kapatacağız. Alınan karar hem bizlerin sağlığı hem de müşterilerimizin sağlığı açısından çok doğru ve yerinde bir karar alındı. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

'KARARI DUYUNCA KOŞARAK GELDİM'

Kuafördeki müşterilerden Murat Kart da kararın ardından hemen gelip son tıraşını olmak istediğini belirterek, "Koronavirüsü nedeniyle berber ve kuaförlerin kapanacağını duyunca koşarak hemen tıraş olmak için geldim. Hem kuaförlerimiz için hem vatandaşlarımız için yerinde ve doğru bir karar olmuş" diye konuştu.

Bilecik'te de Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ ederken, işleri 18.00 itibariyle faaliyetlerini durdurdu.


- Eskişehir

Kaynak: DHA

Etiketler : Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel

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