Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Oy Verme İşlemi Başladı

Kaynak: DHA

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Seçimlere yoğun katılım olduğu gözlendi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Eskişehir'de saat 08.00'de başladı. Oy vermek için Odunpazarı ilçesindeki Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'ne erken gelenler, sınıf kapılarında oy verme işleminin başlamasını bekledi. Saat 08.00'da kimlik kontrolü yapılan seçmenler sandık başına giderek oylarını kullandı. Seçmenlere büyükşehir, ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri için oy pusulası verildi. Vatandaşlar, üzerinde 'evet' ya da 'tercih' yazılı kaşelerle oy kullanarak şeffaf sandıklara attı.Oyunu kullanmak için erkenden geldiğini belirten Hasan Yılmaz, "Oy kullanmak için okula sabah erken geldik. Oy verme işlemi başladı ve oyumuzu kullandık. Yaşlılar olarak genelde erken geliyoruz. Oyumuz vatana millete hayırlı olsun" dedi.Kütahya ve Bilecik'te de oy verme işlemi sabah 08.00'de başlarken, katılımın yoğun olduğu gözlendi. - Bilecik