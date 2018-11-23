Eskişehir Lokantacılar Odası İlk Mezunlarını Verdi

Eskişehir
Lokantacılar Odası ustalık belgesi sınavları kapsamında ilk mezunlarını verdi.
Konuyla ilgili Oda Başkanı Bahar Bilen bir açıklama yaptı. Bilen, "Eskişehir Lokantacılar Odası olarak Eskişehir'de ustalık belgesi bulunmayan bir tek işletme bile bırakmayacağız demiştik ve sözümüzü tuttuk. Eskişehir'de çıraklık eğitim merkezinden sonra odamızı sektörümüzün eğitim ve kurs merkezi haline getirdik. Eskişehir'de bir ilki gerçekleştirerek kalfalık ve ustalık belgesi yazılı ve uygulama sınavlarını yaparak ilk mezunlarımızı verdik. Eğitim seferberliğimizin ilk anından itibaren desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen
'e teşekkürü borç biliriz. Ticaret odalarındaki ustalık belgesi istenmez yasası 13 yıldır esnaf teşkilatımızı ve odalarımızı ciddi kayıplara uğratmıştı. İçişleri Bakanlığı
'na yapmış olduğumuz haklı itirazlarımız sonuç verdi ve bundan sonra lokanta açmak için ister esnaf odası, ister ticaret odasına kayıt olsun mutlaka ustalık belgesi ile başvuru yapmak zorunluluğu gelmiştir. Bu bağlamda Eskişehir'de eğitim seferberliği meselesini yaktık ve ilk mezunlarımızı verdik. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun vermiş olduğu yetkiye istinaden kebapçılık, köftecilik, dönercilik, pidecilik gibi meslek dallarının eğitim ve uygulamalarını tamamladık. Bundan sonra Eskişehir'imiz de mesleğinde eğitimsiz hiçbir esnafımızı bırakmayacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir