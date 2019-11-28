Haberler » Yaşam » Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti - Haber

Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği ile bir araya geldi.

28.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:21Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti
Belediye Başkanı Kazım Kurt, Lületaşı El Sanatları Derneği ile bir araya geldi.

Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği'nin yönetiminin değiştiğini belirten Emre Mangaltepe, Başkan Kurt ile tanışmaya geldiklerini söyledi. Dernek faaliyetleri ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi veren Mangaltepe, lületaşı ve el sanatlarına verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Emre Mangaltepe ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, dernek çalışmalarında başarılar diledi. Alpu'ya yapılmak istenen kömürlü termik santrali ile beyaz altın olarak bilinen lületaşının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Kurt, "Dünya'da en iyi lületaşı bizim topraklarımızda çıkarılıyor. Bu değerin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Lületaşı, birbirinden güzel el sanatlarına dönüşmeye devam edecek. Bu nokta da sanatçılarımızın kendilerini geliştirerek, lületaşından farklı eserler oluşturması gerekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına geliyor
16:14 Kars'ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri
16:11 KAFKASSAM Başkanı Oktay ülke ve dünya gündeminde yaşananları paylaştı
15:50 ESO ve EOSB raylı sistemlerde yapılabileceklere odaklandı
15:42 Kilis Üniversitesi Suriyeli sanatçıları ağırladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
15:35 Minikler hayal dünyalarını ekmeğe yansıttı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
12:01 AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu'ndan "güçbirliği" çıkışı: Güçlü birliktelikler içerisinde hareket etmek gerek
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:22 Babacan'ın eleştirel açıklamaları sonrası AK Partili vekillere konuşma yasağı getirildiği iddia edildi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 16:39:01