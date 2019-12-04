Haberler » Ekonomi » Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Bulur'dan 'çevreyle uyumlu madencilik' çağrısı - Ekonomi

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Bulur'dan "çevreyle uyumlu madencilik" çağrısı

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi.

04.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:54Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Bulur'dan
Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi.
Magnesit AŞ Genel Müdürü de olan Bulur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencilerin 4 Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.
Madencilere çevreyle barışık ve kazasız çalışmalar dileyen Bulur, "Madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerekiyor. Kazının ardından terk edilen alanlar doğaya uygun hale getirilmelidir. Çünkü doğayı geleceğe miras olarak bırakacağız. Geleceğe daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakmamız gerekiyor." dedi.
Şirket olarak, terk ettikleri maden alanlarını ağaçlandırdıklarını belirten Bulur, "2019 itibarıyla 193 bin 600 fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'daki etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen 2023 fidan diktik. Ertesi gün de çocuklarla 1000 fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.
Bulur, madencilerin üretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dünya Madenciler Günü, Madencilik, Eskişehir, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:40 Hatay, tıbbi aromatik bitkilerle yerel kalkınmayı hedefliyor - Ekonomi
09:40 Dünya çalışanlarıyla yola devam ediyor - Ekonomi
09:24 Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Ekonomi
09:21 Bu sezon bol ancak istenilen irilikte olmayan hamsi için "1 yıl avlanmasın" önerisi - Ekonomi
09:19 Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi
07:37 Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi - Ekonomi
17:20 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak - Ekonomi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Ekonomi
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Ekonomi
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:50:43