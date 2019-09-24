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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2019 10:28Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu
Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddia edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, 7 komiser ve iki komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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