Eskişehir Merkezli Fetö Operasyonu, 6 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir
merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf toplam 6 asker yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde Kurmay Yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ile Ş.G. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara
, İzmir
, Kocaeli
ve Samsun
'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:38