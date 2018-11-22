22 Kasım 2018, 10:48
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Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor. Eskişehir
22 Kasım 2018 Perşembe 10:48