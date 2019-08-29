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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

29.08.2019 10:54
Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da 160 polisin katıldığı drone destekli operasyonda yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 300,81 gram metamfetamin, 10,8 gram skunk, 37 uyuşturucu hap, 1,85 gram bonzai, öğütücü aparat, 3 tabanca, 10 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirilmişti.
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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