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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir, Bursa ve Antalya'da belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 43,4 gram eroin, 29 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik hap, 8,6 gram skunk, 3,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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