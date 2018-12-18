Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu Emirdağlı'larla Buluştu

Eskişehir
Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu Şeb-i Aruz töreninde Emirdağlı'larla buluştu. Mevlana Celaleddin Rumi
'nin 745'inci ölüm yıl dönümü, Emirdağ Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı. Düzenlenen Şeb-i Arus Töreni, Emirdağ'da bir salonda yapıldı. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Mevlana şiirleri ve Yunus Emre ilahileri davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu, Koro Şefi Nazan Naz yönetiminde ilahiler söyledi. Şeb-i Auz Töreninin moderatörlüğünü ise Eskişehirli Yazar ve Şair Fikret Akın yaptı. Sahneye çıkan semazenler ise izleyenleri adeta mest etti.
Tören sonunda bir konuşma yapan Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Karkın
, " Mevlana Celaleddin Rumi
'nin 745'inci ölüm yıldönümü münasebetiyle. Emirdağ'da Şeb-i Aruz Töreni düzenledik. Mevlana, tasavvufu çok iyi anlamış büyük Allah dostudur. Kur'an ve Hadis ışığında takip ettiği yoldur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Emirdağ,Mevlana Celaleddin Rumi,Eskişehir
Kaynak: İHA