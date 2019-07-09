09.07.2019 14:02
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ESKİŞEHİR Minibüs boş su kanalına devrildi

Minibüs boş su kanalına devrildiEskişehir'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi.

Minibüs boş su kanalına devrildi
Eskişehir'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Zincirlikuyu Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Tosun kullandığı 26 BR 601 plakalı hafif ticari araçla önünde giden, Zafer Güzel idaresindeki 26 HD 630 plakalı panelvan minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü Güzel, aracın hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Yan yatan araçtan sürücü Zafer Güzel ve yanındaki eşi kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada yaralanan olmazken, minibüs su kanalından çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. ESKİŞEHİR Minibüs boş su kanalına devrildi
Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel

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