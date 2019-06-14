14.06.2019 18:08
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ESKİŞEHİR Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti

Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçtiESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis timlerine görüntü ve ses kaydedebilen yaka kameraları dağıtıldı.

Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti
ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis timlerine görüntü ve ses kaydedebilen yaka kameraları dağıtıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Tim Amirliği, Aselsan tarafından üretilen yaka kamerası uygulamasına geçti. Motosikletli timler, yakalarındaki kameraları çalıştırarak uygulama ve toplumsal olayları kayıt altına alacak. İlk uygulamasını İsmet İnönü 1 Caddesi'nde yapan motosikletli timler, yakalarında kameranın yanı sıra 'görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır' yazılı uyarı yazısı da yer aldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaka kamerası uygulamasıyla vatandaşlardan gelen itirazları en aza indirmek ve olayları kayıt altına almak istediklerini ifade etti.ESKİŞEHİR Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti
Kaynak: DHA
Aselsan, Polis, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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