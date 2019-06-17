17.06.2019 13:39
Haberler»Güncel » Haber

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu'ndan Başkan Kurt'a tebrik ziyareti

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyarete Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve Federasyona bağlı 15 derneğin başkanı katıldı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde büyük bir başarı göstererek yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'u tebrik eden Federasyon Başkanı Recep Demir, yeni dönemde Başkan Kurt'a başarılar diledi. Demir, Başkan Kurt'a Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu ve bağlı derneklere verdiği destek için de teşekkür etti.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu'na ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir'de bulunan tüm demokratik kitle örgütleri ile irtibat halinde olacaklarını kaydetti. Katılımcı belediyeciliği yeni dönemde daha da geliştireceklerini vurgulayan Başkan Kurt, "Paydaşlarımızla daha çok iletişim halinde olacağız. Paydaş sayımızı artırmayı da önümüze hedef olarak koyduk. Demokratik kitle örgütleri demokrasinin olmazsa olmazlarından. Bizler de Odunpazarı Belediyesini demokratik kitle örgütleri ile birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:50 "Kornea naklinde bekleme süresi kısalıyor…"
13:49 Ortaokulda Hem Üretiyorlar, Hem Eğleniyorlar
13:49 OSMANİYE Tatile çıkmayan öğrenciler meslek öğrenip, para kazanıyor
13:49 Diyarbakırlı çiftçilere anız yangınıyla ilgili uyarı
13:48 "Kur'an eğitimine karşı çıkmak sendikal faaliyet değildir"
13:47 MHP İl Başkanı Karataş, Güngören ve Sancaktepe'de hemşerileri ile bir araya geldi
13:47 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergio Müslüman oldu