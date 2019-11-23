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Eskişehir Murat Atılgan Ortaokulu turnuva şampiyonu oldu

Eskişehir Murat Atılgan Ortaokulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nın 2019 yılı şampiyonu oldu.

23.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:15Eskişehir Murat Atılgan Ortaokulu turnuva şampiyonu oldu
Murat Atılgan Ortaokulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası'nın 2019 yılı şampiyonu oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2'nci Geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası kapsamında; Şehit Anıl Gül Kapalı Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında, Murat Atılgan Ortaokulu ve H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Oynanan Final Maçını; Murat Atılgan Ortaokulu 3-0 kazanarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvasının 2019 yılı Şampiyonu oldu.

2'nci Geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvasında; 1'nci Murat Atılgan Ortaokulu oldu. 2'nci H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi oldu. 3'ncü Ticaret Borsası Ortaokulu oldu. 4'ncü Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu oldu. Milli Zafer İlkokulu ve Vadişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu da centilmenlik ödülü aldı.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği voleybol turnuvasına toplam 47 takım katıldı. 122 maç yapıldı ve yaklaşık bir buçuk ay sürdü. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, turnuvaya katılan tüm öğretmenleri tebrik ederek final maçında şampiyon olan okul ve öğretmenleri kutladı.

Final karşılaşmasını; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Barış Hancı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Cebeci, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve yaklaşık 4 bin kişi seyretti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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