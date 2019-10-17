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Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kaymakam Yavuz'a ziyaret

Eskişehir'de faaliyet yürüten Muş Kültür ve Dayanışma Derneği ve Yönetim Kurulu üyeleri, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuzu makamında ziyaret etti.

17.10.2019 13:34Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kaymakam Yavuz'a ziyaret
Eskişehir'de faaliyet yürüten Muş Kültür ve Dayanışma Derneği ve Yönetim Kurulu üyeleri, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuzu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Naif Yavuzu makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Yavuz'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yavuz, "Muş'un örf ve adetlerini Eskişehir'de yaşatıyorsunuz. Eskişehir'de yaşayan Muşlu kardeşlerimiz sık sık gelip gidemeseler bile Muş ile bir gönül bağları var. Gönül birlikteliği ile Eskişehir'de bulunan hemşerilerimizle birlikte bu kültürü yaşıyor ve yaşatıyorsunuz. Sizler bunu en güzel şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Dernek faaliyetlerinizde elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız. Muş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Taşçı'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, Osmaneli, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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