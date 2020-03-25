Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den 'torba kanun' teşekkürü - Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den "torba kanun" teşekkürü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (EOSBB) Nadir Küpeli, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, yeni düzenlemelerin iş dünyasına nefes aldırmaya yönelik önemli...

25.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:08
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (EOSBB) Nadir Küpeli , ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, yeni düzenlemelerin iş dünyasına nefes aldırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu belirtti.
Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi ve genel hayata olan etkilerinin giderek artması neticesinde gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan peş peşe önlemlerin hızla devreye alındığını, bu kapsamda TBMM'de de ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren torba yasanın kabul edildiğini hatırlattı.
Torba yasayla getirilen yeni düzenlemelerin iş dünyasına ve çalışanlara nefes aldırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu vurgulayan Küpeli, şunları kaydetti:
"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve milletvekillerimize hızla karar alıp yasayı kısa sürede hayata geçirdikleri ve onayladıkları için teşekkür ediyoruz. Yeni ekonomik paket ve kararlarla ülke olarak bu zor dönemi el birliği içinde hızla atlatacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Küpeli, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ekonomi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Ekonomi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:20: Benzine 7 kuruş zam yapıldı - Ekonomi 17:18: Oyak Renault üretime kademeli olarak ara veriyor - Ekonomi 17:16: KAGİDER'den "Tech Talks" online buluşmaları - Ekonomi 17:12: Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak - Ekonomi 17:10: Korona yoğun ülkelerde sanal görüşmeler patladı - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 15:35: İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak - Ekonomi 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek - Ekonomi 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler