Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sağlık çalışanlarına destek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (EOSB) İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine tek kullanımlık koruyucu tulum ve önlük desteğinde bulundu.

09.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:58
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sağlık çalışanlarına destek
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (EOSB) İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine tek kullanımlık koruyucu tulum ve önlük desteğinde bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, EOSB'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığını korumak adına fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına desteklerinin devam ettiği belirtildi.
Sağlık çalışanlarına eldiven ve maske desteğinden sonra tek kullanımlık koruyucu tulum ve önlük desteğinde de bulunulduğu ifade edilerek, bu malzemelerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği kaydedildi.
EOSB Başkanı Nadir Küpeli, sağlık çalışanlarının en ön safta kahramanca ve fedakarca mücadele ettiğini dile getirerek, "Onlar virüsün yayılmasını engellemek için canları pahasına çalışırken, bizler de yanlarında bulunarak kendilerine güç vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
’Zinar’ kod adlı terörist MİT’in nokta operasyonuyla öldürüldü Haberler
"Zinar" kod adlı terörist MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Sağlık ››Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

14:54: Manisa'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü - Haberler 14:53: Yaz ayları, virüsün yayılma hızını düşürecek mi? Yeni rapor, doğru bilinenin aksini söylüyor - Haberler 14:52: Yangında mahsur kalan hamile kadın pencereden böyle atladı - Haberler 14:51: Realme X3 SuperZoom, Geekbench'te Görüldü - Haberler 14:51: Hangouts Meet'in İsmi Değişti! İşte Yeni İsmi - Haberler 14:20: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haberler 13:46: İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım