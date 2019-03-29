Eskişehir Osmanlı'nın İlk Hutbesinin Okunduğu Cami İbadete Açıldı

Kaynak: DHA

Eskişehir'de Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun dünyaya edilen edilerek ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, 2 milyon liraya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 2 yıl süren restorasyonunun ardından yeniden ibadete açıldı. Cami içine sığmayan cemaat, Cuma namazını bahçede kıldı.Eskişehir'in Odunpazar ilçesine bağlı eskiden köy olan Karacaşehir Mahallesi'nde Osmanlı Devleti'nin kurulduğu 1299 yılında yaptırılan ve ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek restorasyon çalışmalarına başlandı. Duvarları ve tavanı çöken cami 2 milyon lira harcanacak aslına uygun olarak restore edildi. Temeli yeniden yapılarak duvarları özel yöntemlerle güçlendirilen cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün ibadete açıldı. Okunan mevlidin ardından camii cemaati Cuma namazını kılarken, cami içerisine sığmayan kalabalık bahçeye kurulan sedirler üzerinde namaz kıldı.Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Osman Bey'in adına ilk hutbenin okutulduğu cami olan Karacaşehir Camii'nin restore edilmesinin ardından ilk kez ibadete açıldığını söyledi. Avcı, 'Burası hepinizim bildiği gibi Osman Bey adına ilk hutbenin okunduğu cami. Dolayısıyla kuruluş cami diyebiliriz. Çok güzel sade bir restorasyon sürecinden sonra yeniden ortaya çıkarıldı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası tarihi özelliği itibariyle mübarek bir yer hayırlısı olsunö dedi. Cami cemaatinden Hasan Yılmaz, caminin çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, 'Osmanlı'nın ilk hutbesi burada okundu. Dünyaya Osmanlı Devleti'nin kurulduğunu ilan etmişler. Daha önce kötü durumdaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Şimdi çok güzel oldu ve ibarete açıldı. İçerisini çok beğendik, aslında uygun olarak tamamladılarö şeklinde konuştu.Karacaşehir Mahallesi'nden Şükrü Uysal da caminin restore edilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, 'Caminin durumu eskiden çok kötüydü. Tabanı döküyordu, duvarlarda büyük çatlaklar vardı. Büyük bir kısmını da çökmüştü. Restorasyonda duvarlar güçlendirildi, aslında uygun olarak yapıldı. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü. Şuanda çok güzel oldu. Yeterli değil küçük geldi, cemaat dışarda kaldı. Osmanlılar buraları Bizanslılardan aldıklarında camiyi yaptılar ilk hutbede burada okundu. Osmanlı buraya yerleştiö dedi.Yaklaşık 500 nüfuslu Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Güneş, caminin yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi'Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğunda Kacarahisar kalesini fethediyor ve daha sonra burası yapılıp ilk hutbe okunuyor. Restorasyon bitti, içerisi ve dışarısı ışıklandırıldı. Osmanlı'ya yakışır bir hale getirildi. Mevlit okundu, ibadete açıldı. Osmanlı yadigarına da sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Caminin kalabalık bir cemaati var. Turistler daha çok geliyor. Bina yapılırken bile çok gelen oldu. Şimdi turistler bitmiş halini görecekler. Bu bizim için ayrı bir mutluluköRestorasyonun ardından ibarete açılan camideki Cuma namazına Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve mahalleli katıldı.CAMİNİN TARİHİEskişehir'in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir mahallesinde bulunan tarihi tescilli cami, 13'ncü yüzyılın başlarında yapılırken, ikinci kez II. Abdülhamit han devrinde yenilendi. Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethederek Türkleri buraya yerleştirdi. 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulunca Şeyh Edebali'nin teklifi ile Karacaşehir köyü Camii'nde imam ve kadı olarak atanan Dursun Fakih tarafından Osman Bey adına ilk hutbe okundu. Bu hutbe ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edildi.CAMİNİN ÖZELLİKLERİTek katlı kırma çatılı yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı olup mekansal olarak harim, son cemaat yeri, minare, tuvalet bölümlerinden oluşuyor. Mimari özellikleri 19'ncu yüzyıl dönemini yansıtan cami çatısı Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar tarafından yıkıldı.