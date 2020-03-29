Eskişehir otogarında 'korona' sessizliği
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında devreye giren seyahat kısıtlaması nedeniyle Eskişehir otogarı sessizliğe büründü.
29.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:53
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında devreye giren seyahat kısıtlaması nedeniyle Eskişehir otogarı sessizliğe büründü.
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, dün 17.00'den itibaren şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirildi. Genelgede vatandaşların bulunduğu ildeki valiliklerce düzenlenecek olan izin belgeleriyle yolculuk yapabilecekleri belirtildi. Seyahat kısıtlaması nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren otobüs firmalarının temsilcilikleri kepenk kapatmaya başladı. Bugün ise Eskişehir otogarında sessizlik hakimdi. Şehirlerarası seyahat yapan firmalar, şubelerini tamamen kapatırken, sadece ilçe otobüsleri yolcu aldı. Otogarda Eskişehir Valiliğince kurularak, geçerli mazereti olan vatandaşlara sağlık kontrollerinin ardından şehirlerarası yolculuğa izin verecek olan kurula talep azdı.
Öte yandan, seyahat kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşlar Eskişehir otogarına uğramadı. İlçelere gitmek isteyenler dışında otogara kimse uğramadı. - ESKİŞEHİR
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, dün 17.00'den itibaren şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirildi. Genelgede vatandaşların bulunduğu ildeki valiliklerce düzenlenecek olan izin belgeleriyle yolculuk yapabilecekleri belirtildi. Seyahat kısıtlaması nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren otobüs firmalarının temsilcilikleri kepenk kapatmaya başladı. Bugün ise Eskişehir otogarında sessizlik hakimdi. Şehirlerarası seyahat yapan firmalar, şubelerini tamamen kapatırken, sadece ilçe otobüsleri yolcu aldı. Otogarda Eskişehir Valiliğince kurularak, geçerli mazereti olan vatandaşlara sağlık kontrollerinin ardından şehirlerarası yolculuğa izin verecek olan kurula talep azdı.
Öte yandan, seyahat kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşlar Eskişehir otogarına uğramadı. İlçelere gitmek isteyenler dışında otogara kimse uğramadı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Güncel