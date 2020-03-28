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Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti.

28.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:08
Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için bilim kurulunun kararıyla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Kararın ardından Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde firmalar Eskişehir Valiliği'nin kuracağı 'seyahat izin kurulu' oluşturulana kadar tüm seferlerini iptal etti. Farklı şehirlere gitmek için otogara gelen yolcular seferlerin iptal edilerek satın aldıkları biletlerinde firmalar tarafından 'açığa' alındığını öğrendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Berra Atay, firmaların seferlerini iptal ettiği için mağdur olduğunu belirterek, "Karabüklüyüm, kısıtlama olacağını öğrenince otogara geldim. Bilet almıştım ama sefere 2 saat kala firma iptal edildiğini bildirdi. Daha erken bildirmeliydi. Herhangi bir açıklama da yapılmadı, bilet parasını da alamadım, açığa almışlar. Şimdi başka bir sefer var, iptal olmazsa memleketime gideceğim" dedi. Firma görevlileri de yolcu sayısında büyük azalma görülmesi üzerine seferlerin iptal edildiğini söyledi. Eskişehir Valiliği koordinesinde kurulacak olan 'seyahat izin kurulu' tarafından onay alacak yolcuların da sefer bulmakta güçlük çekeceği ifade edildi.

TERMAL KAMERA KURULDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan termal kameralar kurdu. Terminale giriş ya da çıkış yapacak yolcuların ateşleri termal kameralar sayesinde kontrol altında alındı. Ayrıca yolcuların beklediği alandaki banklara da 'sosyal mesafe' uyarısıyla 'lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz' yazıları asıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

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