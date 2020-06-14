ESKİŞEHİR-Otomobil yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı, kaçan sürücü yakalandı

Otomobil yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı, kaçan sürücü yakalandıESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille yol kenarında yürüyen 4 kişiye çaparak yaralayan Rıfat Yüksel, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

14.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:32
Otomobil yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı, kaçan sürücü yakalandı
ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille yol kenarında yürüyen 4 kişiye çaparak yaralayan Rıfat Yüksel, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de oturan Rıfat Yüksel, gece kullandığı 26 AN 836 plakalı otomobille Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Nilgün Kabal (48), Ebru Sena Emek (20), Elvan Hava Can (31) ile Eymen Can'a (4) çarptı. Durmayan Yüksel otomobille olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayı görenlerin verdiği bilgilerle kaçan sürücünün Rıfat Yüksel olduğunu belirledi. Kent genelinde yapılan aramalarda Yüksel'in otomobili 71 Evler Mahallesi'ndeki Batı Toros Sokak üzerinde bulundu. Polis ekiplerince Rıfat Yüksel gözaltına alınırken, otomobilin ön camında kaza nedeniyle büyük hasar meydana geldiği tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat Yüksel, işlemleri için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Elvan Hava Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. ESKİŞEHİR-Otomobil yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı, kaçan sürücü yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emek Mahallesi, Eskişehir, Güncel, Haber

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