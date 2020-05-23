ESKİŞEHİR Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktıESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

23.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:25
Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı
ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucuyu, kullandığı otomobilin motor kısmına gizlediği belirlendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ramazan bayramı öncesi satış yapmaya çalıştığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise 61,62 gram metamfetamin ele geçti.Bir başka şüphelinin kullandığı otomobilde de narkotik köpeği Lady ile arama yapıldı. Aramada. otomobilin motor kısmına gizlenmiş 240,47 gram bonzai ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sokak satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti. ESKİŞEHİR Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Haber

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