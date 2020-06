ESKİŞEHİR Park halindeyken hareket eden kamyon, çarptığı garaj duvarını yıktı

Kaynak: DHA

Park halindeyken hareket eden kamyon, çarptığı garaj duvarını yıktıESKİŞEHİR'de özel bir şirketin hafriyat kamyonu park halindeyken kendiliğinden bayır aşağı hareket etti. Yol üstündeki 3 araca çarpan kamyon daha sonra bir apartmanın garaj duvarını yıkıp içeri daldı. Şirintepe Mahallesi'ndeki Of Sokak üzerinde özel bir şirkete ait 26 ABB 377 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu park halineyken bir anda hareket etti. Bayır aşağı inen kamyon cadde üzerindeki 3 araca daha sonra ise 3 katlı bir apartmanın garaj duvarına çarparak durabildi. Garaj duvarı tamamen yıkılırken, kazada yaralanan olmadı.Apartmanda oturan Elveda Taktak, şans eseri her gün oyun oynayan çocukların bugün garajda olmadığını ifade ederek, "buranın apartmanın garaj kısmı, aracımız bugün burada değildi. Çocuklarda sokağa çıkamadıkları için burada oynuyorlardı. Ancak onlarda şans eseri bugün garajda değildir. Bana kahvaltıya gelmişlerdi, daha sonra camiye gittiler. Bir saatlik o arada bu olay oldu. Bayırın başında bu aracın beklediğini söylediler. Nasıl oluyorsa, buraya doğru yönleniyor. İçinde şoför var mıydı onu bilmiyoruz. Caddedeki araçlara mahvediyor. En sonunda garaja giriyor. Yukarıda balkonun merdivenleri patlamış, duvar tamamen yıkıldı. Çocukların olması büyük şans, çünkü koronavirüsten sokağa çıkma yasağı olduğundan her gün burada oynuyorlardı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, ben sevinç gözyaşı döktüm. Çocukların olmadığına sevindim. Arabayı hiç hesaba katmıyorum. Yavrularım şunun altında kalsa ne olacaktı?" dedi.'ŞANS ESERİ SOKAKTA KİMSE YOKTU'Kazayı gören mahalle sakinlerinden Melahat Öztürk ise balkonda oturdukları sırada kamyonun aşağı doğru hareket ettiğini gördüklerini belirterek, "Balkonda otururken, bir den kamyonun hareket ettiğini gördüm. Yukardan sadece kamyonu gördüm, içinde sürücü var mıydı bilmiyorum. Ama çok hızlı geldi, bir anda binaya çarptığını gördüm. Allahtan caddede kimse yoktu, bir anlık bir olay oldu. Tesadüfen bizde yukarda balkonumuzdaydık" diye konuştu. İhbar üzerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon çağrılan vinç ile girdiği garajdan çıkarıldı.Park halindeki hafriyat kamyonunun el freninin tam çekili olmadığı ve bu nedenle hareket ettiği tahmin ediliyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.