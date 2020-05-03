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ESKİŞEHİR Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri besliyor

Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri besliyorESKİŞEHİR'de 25 yıllık polis memuru olan İbrahim Karakuyulu (48), sokağa çıkma yasağında görevli olduğu sokaklarda evinden getirdiği yiyeceklerle güvercinleri besliyor.

03.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:22
Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri besliyor
ESKİŞEHİR'de 25 yıllık polis memuru olan İbrahim Karakuyulu (48), sokağa çıkma yasağında görevli olduğu sokaklarda evinden getirdiği yiyeceklerle güvercinleri besliyor.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak nedeniyle Eskişehir sokakları boş kalırken, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Karakuyulu da görevli olduğu kavşak ve caddelerde yiyecek bulamayan güvercinlere bakıyor. Evinden getirdiği ekmek ve buğdaylarla güvercinleri besleyen polis memuru Karakuyulu, imkanı olmadığı zamanlarda ise belediyelerin ekiplerinden yardım talep ederek hem güvercinlerin hem de sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor. Sokak hayvanlarına olan yardımseverliği ile takdir toplayan Karakuyulu, sosyal medya hesaplarından 'Her canlının yaşama hakkı vardır. Lütfen dışarda yaşayan canlıları unutmayalım' yazarak farkındalık yaratıyor.
BELEDİYE EKİPLERİ DE SOKAKLARDA
Eskişehir'de belediye ekipleri de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları için mama ve yiyecek dağıtımı yapıyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarını besliyor. Yetkililer, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini ifade etti. ESKİŞEHİR Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Eskişehir, Güncel, Haber

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