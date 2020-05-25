ESKİŞEHİR Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti

Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çektiESKİŞEHİR'de polisin ihtarına uymayıp kaçan H.S., kullandığı otomobille toprak yığınına çarparak durdu.

25.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:35
Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti
ESKİŞEHİR'de polisin ihtarına uymayıp kaçan H.S., kullandığı otomobille toprak yığınına çarparak durdu. Şüpheli H.S. gözaltına alınırken, otomobilin içine saçtığı toz halindeki uyuşturucu madde polis ekiplerince elektrikli süpürgeyle toplandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheli H.S.?yi takibe aldı. Elindeki uyuşturucu maddeleri satacağı tespit edilen şüpheli, polisin ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Yaşanan kovalamacada otomobil toprak yıığınına çarparak dururken, şüpheli H.S. uyuşturucu bulunan poşeti aracın içine saçtı.
AŞİL DE ARAMADA YER ALDI
Şüpheli H.S. gözaltına alınırken, otomobile saçtığı toz halinde uyuşturucu madde polis ekiplerince elektrikli süpürge ile toplandı. Yapılan incelemede uyuşturucunun 330,70 gram eroin maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca otomobilde narkotik köpeği 'Aşil' ile birlikte yapılan aramada uyuşturucu maddenin yanı sıra 3 adet tabanca, pompalı tüfek, 75 adet dolu fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.S., işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. ESKİŞEHİR Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Polis, Güncel, Haber

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