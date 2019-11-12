Haberler » Güncel » Eskişehir-polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı - Haber

Eskişehir-polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı

Polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardıEskişehir'de Kudret K. (43) aralarında husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak bacağından ve kalçasından yaraladı.

12.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:06
Polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı
'de Kudret K. (43) aralarında husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak bacağından ve kalçasından yaraladı. Şüpheli Kudret K., olaya müdahale eden sivil polis ekibine de ateş ederken kurşun, polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.
Eskişehir'de oturan Kudret K., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta görerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memurları olaya müdahale etti. Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileri de yakalanarak gözaltına alındı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hamza Ş.'yi ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan Kudret K. ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir-polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında
16:02 Oğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldı
15:58 Başkan Büyükkılıç, Kavuncu Başkan'ı Andı
16:02 Balıkesir'de yoğun sis
16:02 Hong kong protestolarında olaylar şiddetleniyor
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:04:06