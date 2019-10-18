Haberler » Güncel » Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardıEskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

18.10.2019 15:39
Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı
Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.
Eskişehir'de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ne geldi. Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, Porsuk Çayı'na düştü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.
Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Eskişehir, Porsuk, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomatik nezaketle bağdaşmayan mektubunu elbette unutmadık"
16:20 Eğitim çalışanlarından konser hazırlığı
16:20 Ataşehir'de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi
16:24 Demir bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
16:24 KAYÜ'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:24 Şule Çet davasının dudak okuma raporu: Görüşmenin içeriği net tespit edilemedi
16:19 Başkan Faruk Özlü "İstihdam politikalarını birlikte yürüteceğiz"
18.10.2019 16:25:52