ESKİŞEHİR Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardı

Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardıESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen sokak köpeğini tesadüfen yoldan geçen zabıta memurları kurtardı.

14.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:22
Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardı
ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen sokak köpeğini tesadüfen yoldan geçen zabıta memurları kurtardı.
Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı kenarında dolaşan sokak köpeği suya düştü. Bir süre yüzen köpek, çaydan çıkamadı. Bu sırada Adalar olarak bilinen bulvar üzerinden geçen zabıta memurları köpeğin suya düştüğünü gördü. Porsuk Çayı kıyısına inen zabıta memurları köpeği sudan çekerek çıkardı. Köpek kısa bir süre sonra bulvara çıkarak gözden kayboldu. ESKİŞEHİR Porsuk Çayı’na düşen köpeği zabıta kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Porsuk, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9’a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Haberler››Güncel››ESKİŞEHİR Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:29: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Haber 16:27: ŞİŞLİ'DE POMPALI SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI (1) - Haber 16:25: Ergani'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu - Haber 16:23: Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor - Haber 16:23: DÜZCE Kamyonetle çarpışan otomobil bahçeye girdi: 2 yaralı - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 15:12: Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler