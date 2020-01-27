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Eskişehir refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralıESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

27.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:20
Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı
ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Ercan Kuşçu, kullandığı 44 VT 044 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Aracın sürücüsü Kuşçu ile yanındaki arkadaşı Erdinç Karanfil, çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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