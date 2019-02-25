Eskişehir Rus Büyükelçi Yerhov İyi İlişkilerimiz Zirveye Ulaşmak Üzere

Rusya
'nın Ankara
Büyükelçisi Aleksey Yerhov
, Türkiye
ile ilişkilerin zirveye ulaşma noktasında olduğunu ifade ederek, Başkanlarımız sık sık bir araya geliyor ve çok verimli toplantılar yapıyorlar. Bizlere, ilişkileri geliştirmek adına örnek teşkil ediyorlar. Bu iş birliği bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşi İrina Yerhov ile birlikte, Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak
tarafından karşılanan büyükelçi Yerhov, iki ülke arasındaki ilişkilerin zirveye ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile sık sık bir araya geldiğini ve çok verimli toplantılar yaptıklarını kaydeden Yerhov, Bizlere, ilişkileri geliştirmek adına örnek teşkil ediyorlar. Bu iş birliği bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir. Bu nedenle Eskişehir'e yaptığımız ziyaretin önemli olduğunu görüyordum. Bugün valilik, belediye ve organize sanayi bölgesinde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacağız. İki ülke ilişkilerinin gelişmesine nasıl katkı olabileceğini bir kez daha irdelemiş oluruz dedi.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da 2019 yılının Türkiye ? Rusya Kültür ve Turizm yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak şunları söyledi
Türkiye ' Rusya ilişkilerinin temeli yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde birçok bölgesel ve uluslararası konuda yakın işbirliği içerisinde çalışıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda başta ekonomi ve turizm olmak üzere birçok alandaki yakın işbirliğimiz memnuniyet verici düzeydedir. Her iki ülkenin de ilişkileri daha da ilerletme niyetinde olmaları halklarımız tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. 2019 yılının 'Türkiye ' Rusya Kültür ve Turizm yılı' olarak ilan edilmesi ise halklarımız arasındaki kaynaşmaya büyük katkılar yapacaktır
Açıklamaların ardından Vali Çakacak, Rus büyükelçi Aleksey Yerhov'u makamında kabul ederek şehirle ilgili bilgi verdi.
Güncel
Kaynak: DHA