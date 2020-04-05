Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi ziyaret etti

Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

05.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:30
Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi ziyaret etti
Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları inceleyen Bilge, ziyarette yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat faaliyete olan 112 Çağrı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ilan edilen pandemi nedeniyle öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi.
Sürecin kusursuz atlatılması için çaba gösterdiklerini belirten Bilge, bu dönemde iş yoğunluğu ve riski artmasına rağmen işlerini büyük bir titizlik, gayret ve fedakarlıkla yürütten sağlık personeline teşekkür etti.
Bilge, Eskişehir'de ekipman ve koruyucu malzeme eksikliği olmadığının altını çizerek, Sağlık Bakanlığının ile Bilim Kurulunun talimat ve önerilerini eksiksiz uyguladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Eskişehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi ziyaret etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs derdine derman olacak! Yerli ilaç devi, Türkiye’de üretime başladı Haberler
Koronavirüs derdine derman olacak! Yerli ilaç devi, Türkiye'de üretime başladı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı - Haber 14:57: ÜMRANİYE'DE AÇIK OLAN KAHVEHANE MÜHÜRLENDİ, İŞYERİ SAHİBİ VE 9 KİŞİYE PARA CEZASI - Haber 14:57: Adıyaman'da yaşlıların emekli maaşları evinde veriliyor - Haber 14:57: ANKARA Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler - Haber 14:57: Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber